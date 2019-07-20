Министерство обороны США одобрило переброску американских военных в Саудовскую Аравию. Об это пишет "Интерфакс-Украина".

"Это перемещение сил станет дополнительным сдерживающим фактором и обеспечит возможность защиты наших сил и интересов в регионе от возникающих реальных угроз", - заявили в Пентагоне.

При этом ранее речь шла о переброске 500 военнослужащих, истребителей и средств ПВО на фоне обострения отношений с Ираном. По данным СМИ, часть военнослужащих и ракеты Patriot уже доставлены на саудовскую авиабазу Prince Sultan.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд сообщил о готовности принять американских военных для того, чтобы совместными усилиями обеспечивать безопасность и стабильность в регионе.

Напомним, отношения между США и Ираном обострились после инцидента в Оманском заливе. 13 июня там произошли взрывы на двух танкерах. "Страна" писала о том, что известно о ЧП в ключевом нефтеносном регионе мира.

В свою очередь, США официально обвиняют Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе.