Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, вчера, 19 июля, предпринял довольно неожиданный ход. Он снял свою партию "Рух новых сил" с парламентских выборов, которые пройдут, завтра 21 июля.

Свое заявление он распространил в официальных аккаунтах в соцсетях.

"У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство. Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа", - заявил Михаил Саакашвили.

Видео: Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили похвалил советских чиновников и медицину.