В "Конструкторском бюро "Южное" им.Янгеля" разрабатывают орбитальный космический самолет для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбит различных грузов и космонавтов.

Об этом сообщается на официальном сайте госпредприятия.

Среди других перспективных направлений – многоцелевой транспортный космический модуль, разрабатываемый для решения задач орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников.

КБ также отмечает, что используя приобретенный опыт и современные технологии, КБ космических аппаратов КБП продолжает разработку спутников дистанционного зондирования Земли для обзорного, детального и сверхдетального оптического наблюдения: "Сич-2-1", "Сич-2М" и Sat4EO, а также спутников научного и технологического назначения "Мiкросат" и CubeSat, GS-1 и "Аэрозоль-UA".

Ранее SpaceX объявила сроки первого коммерческого полета нового Starship в космос.

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