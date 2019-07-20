В Украине в субботу, 20 июля, наступил "день тишины" перед днем голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в воскресенье, 21 июля.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования", - говорится в ч.2 ст.57 закона о выборах народных депутатов Украины.

Согласно ч.3. ст.57 закона, предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.

В это же время запрещаются проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетов) от имени партии, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, от имени кандидатов в депутаты. Также запрещено распространение агитационных материалов, а также публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий.

В Украине в воскресенье, 21 июля, пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

Как и парламент восьмого созыва, новый состав Верховной Рады изберут по смешанной системе.