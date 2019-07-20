На сайте Кремля появилось интервью американского режиссера Оливера Стоуна с российским лидером Владимиром Путиным, которое состоялось еще 19 июня. В ходе интервью Стоун попросил Путина стать крестным его дочери.

В ответ на это глава государства поинтересовался, хочет ли она быть православной.

Кинорежиссер подчеркнул, что он сделает ее православной. Он также уточнил, что его дочь является верующей, воспитана в христианской традиции, и что крещение возможно, "если только она будет состоять в церкви".

Напомним, Оливер Стоун был женат три раза, имеет троих детей. Двоих сыновей от второй жены, с которой они развелись в 1993 году, и дочь Тару от нынешнего брака с Сун-Чжун Юнг.

Ранее мы рассказывали, о чем фильм Стоуна, который так и не показали по украинскому ТВ.

Также Путин рассказал Оливеру Стоуну про разногласия со своими дочерьми.

.