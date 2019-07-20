Канцлер Германии Ангела Меркель уходит в заслуженный отпуск на 28 дней. На традиционной летней конференции, где она также ответила на вопросы о России, также ей задали вопрос, какие у нее планы на отпуск, она ответила, что журналист уже знает ответ.

Это классика всех пресс-конференции Меркель. Каждый год задают вопрос, и каждый раз Меркель дает понять, что ее отпуск - личное дело каждого.

Согласно информации BILD, канцлер отправится в Альпы. 20 июля в канцлера Германии запланирована последняя официальная встреча. Затем 25 июля Меркель посетит премьеру "Тангейзера" в Байройте и снова вернется в Альпы.

С собой политик возьмет книгу "Дрожащая женщина" нью-йоркского автора Сири Хустведта, чья главная героиня которой тоже страдала от приступов дрожи.

В книге рассказывается о женщине, которая регулярно страдала от приступов дрожи. Она посетила ряд врачей, но они не смогли найти причину приступов.

По мнению автора, причина приступов кроется в психологическом состоянии человека. Решить проблему может прием бета-блокаторов, которые многие музыканты принимают перед выступлением.

Напомним, у Ангелы Меркель на публике произошло уже три приступа. Из-за этого на встрече с премьером Молдовы Меркель она слушала гимны сидя, а не стоя, как полагается.

Напомним, Меркель также поговорила о своем здоровье и рассказала, когда начнется "другая жизнь".