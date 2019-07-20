Умеющее "старить" фотографии людей приложение FaceApp, которое было создано российским разработчиком Ярославом Гончаровым, принес его создателям за 10 дней более $1 млн.

Об этом сообщает Forbes.

Как отмечается, большую часть денег, а именно $746 тысяч - принесли владельцы мобильных устройств Apple.

Согласно изданию, пока американские издания обсуждали возможную угрозу, которую приложение представляет для персональных данных, приложение зарабатывало.

Уточняется, что за полторы недели пользователи скачали приложение 6,5 млн раз.

Причем данное приложение заняло первые строчки в топах AppStore и Google Play в России, США и ряде других стран.

Напомним, что и в Украине подсели на программу Face App, которая старит наши лица.

Пользователи с удовольствием выкладывали как свои состарившиеся лица, так и лица знаменитостей и политиков.