Мужчину, который в состоянии наркотического опьянения в Омской области пытался изнасиловать девушку-оператора автозаправочной станции, арестовали.

Как сообщает РИА Новости, мужчину заключили под стражу.

Уточняется, что обвиняемый напал на работницу АЗС, когда та не согласилась заправить его автомобиль бесплатно.

На видеозаписи, изъятой с камеры наблюдения видно, как за девушку вступился водитель другой машины. Он прогнал злоумышленника лопатой.

В отношении 34-летнего жителя села Пристанское возбуждено уголовное дело по статье УК РФ Покушение на изнасилование.

Ранее "Страна" рассказывала, как маленькую дочь ездившей на заработки в Польшу женщины насиловал отец ее сожителя.

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