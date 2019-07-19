Иран заявил, что Корпус стражей исламской революции захватил в пятницу британский коммерческий танкер, следовавший по Ормузскому проливу. В Тегеране это объяснили якобы нарушениями правил судоходства, сообщает CNN.

"Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что захватил британский танкер, который "нарушил международные правила", - отмечается в сообщении со ссылкой на иранские государственные СМИ.

При этом уточняется, что речь идет о танкер Stena Impero, с которым владелец судна потерял связь.

Оператор британского танкера Stena Impero в пятницу подтвердил информацию о его захвате при проходе через Ормузский пролив.

"Stena Bulk и Northern Marine Management могут подтвердить, что примерно в 14.00 по британскому времени 19 июля к зарегистрированному в Британии танкеру Stena Impero приблизились неопознанные малые суда и вертолет во время прохода через Ормузский пролив, когда он был в международных водах", - говорится в заявлении оператора, распространенном в пятницу.

По его данным, в настоящий момент судно направляется к северу в сторону Ирана. Его экипаж состоит из 23 человек.

Специализированный сайт marinetraffic.com, со своей стороны, отмечает, что в последний раз получал информацию от судна более двух часов назад.

Ранее стало известно, Иран задержал танкер с нефтью с иностранцами на борту.

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