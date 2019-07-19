Танковый бой между Abrams и Т-72М вблизи населенного пункта Бемово Пески в Польше попал на видео. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что бой состоялся в рамках учений.

Уточняется, что танк Т-72М заменяла его лицензионная копия PT-91 Twardy. Эта модель танка стоит на вооружении стран СНГ, а также экспортировался в Индию, Иран и Ирак.

Abrams является основным боевым танком США, находящимся на вооружении у государств, включая Саудовскую Аравию.

В танковых учениях, прошедших 13 июля 2019 года, участвовали более десяти тысяч военных и более 30 единиц боевой техники. Эти маневры стали крупнейшими в Польше. На них присутствовали военные представители США, Великобритании, Хорватии и Румынии

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