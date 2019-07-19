Американский спортсмен, бывший игрок "Нью-Йорк Джайентс" и победитель Супербоула Митч Петрус скончался в возрасте 32 лет от теплового удара, передает Apnews.

Игрок умер от теплового удара в четверг вечером в больнице Северного Литл-Рока после того, как работал на улице в магазине, принадлежащей его семье.

Митч Петрус, фото: apnews.com

Самым заметным моментом в карьере американца стала победа в Супербоуле в составе "Нью-Йорк Джайентс" или "Гиганты Нью-Йорка" в 2012 году.

Последние годы спортсмен не принимал участия в профессиональных соревнованиях и выступал на телевидении в качестве эксперта и аналитика.

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