Смертельное ДТП произошло вечером 19 июля на ул. Братиславской в Киеве недалеко от рынка "Юность".

По предварительной информации, один человек погиб, а ещё двоих в тяжелом состоянии госпитализировали.

Видео с места происшествия размещено в паблике Киев Оперативный.

Столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Hyundai i30. По предварительной информации правоохранителей, Daewoo ехал в сторону Троещины, а Hyundai в противоположном направлении.

На съезде с путепровода водитель Nexia выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб протаранил i30. От полученных водитель Daewoo скончался на месте. Водителя и пассажирку Hyundai госпитализировали в больницу. Они получили незначительные травмы. Тело погибшего мужчины вырезали спасатели ГосЧС.

Автомобили раскидало в разные стороны проезжей части. Из-за этого движение по путепроводу в сторону станции метро "Черниговская" долгое время было ограничено. Образовалась пробка.

Видео: facebook.com

Ранее появилось видео момента ДТП на перекрестке Саратовской и Салютной в Киеве.

Также мы писали, что экс-чемпион мира в четырех весовых категориях погиб в ДТП на перекрестке в родном городе.Он был насмреть сбит автомобилем. Виновник ДТП, который находился за рулем машины, остался на месте происшествия и содействовал полиции в расследовании инцидента.