Появилось видео момента ДТП на перекрестке в Киеве, где пострадал велосипедист
В Сеть выложили видео момента, когда автомобиль протаранил велосипедиста на перекрестке улиц Трактористов и Алматинской.
Видео выложил портал "Киев оперативный".
На кадрах видно, как водитель красной легковушки, выезжая на дорогу, не заметил проезжающего слева велосипедиста. В результате случилось столкновение, от которого пострадал парень. К счастью, обошлось без жертв.
Ехавшая за велосипедистом маршрутка остановилась, а водитель иномарки лишь спустя некоторое время вышел из салона.
Ранее "Страна" публиковала момент ДТП на перекрестке Саратовской и Салютной в Киеве, когда две легковушки не поделили дорогу. Обошлось без жертв.
Также мы писали, как экс-чемпион мира в четырех весовых категориях погиб в ДТП на перекрестке в родном городе.
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