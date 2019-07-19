В Сеть выложили видео момента, когда автомобиль протаранил велосипедиста на перекрестке улиц Трактористов и Алматинской.

Видео выложил портал "Киев оперативный".

На кадрах видно, как водитель красной легковушки, выезжая на дорогу, не заметил проезжающего слева велосипедиста. В результате случилось столкновение, от которого пострадал парень. К счастью, обошлось без жертв.

Ехавшая за велосипедистом маршрутка остановилась, а водитель иномарки лишь спустя некоторое время вышел из салона.

Ранее "Страна" публиковала момент ДТП на перекрестке Саратовской и Салютной в Киеве, когда две легковушки не поделили дорогу. Обошлось без жертв.

Также мы писали, как экс-чемпион мира в четырех весовых категориях погиб в ДТП на перекрестке в родном городе.