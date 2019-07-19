Из-за плотного рабочего графика певица Оля Полякова не успевает насладиться летом. Поэтому и напоминает себе и подписчикам, как хорошо выглядит в купальниках.

В своем Instagram звезда выложила фотографию, на которой она в красном цельном купальнике в стиле спасательниц Малибу с подписью "Summer проходит мимо". Причем фото сделано с пикантного ракурса снизу.

Фото: instagram.com

В таком ракурсе ноги Оли кажутся еще длиннее. Кстати в Инстаграм есть аккаунт, целиком посвященный ногам Оли Поляковой

Ранее Оля Полякова показала декольте и требует у поклонников сравнить ее с Каменских.

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