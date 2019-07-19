Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что всегда выступала и будет выступать за добрые отношения с Россией, но с учетом текущей ситуации это невозможно.

"Я всегда - и продолжу это делать - выступала за добрые отношения с Россией", - сказала Меркель в пятницу на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

"Однако нужно обращать внимание на реальность, а реальность иная, нежели я того бы хотела", - подчеркнула канцлер.

Как сообщалось, ранее Меркель заявила, что чувствует себя хорошо, и рассказала, когда начнется "другая жизнь".

Она отметила, что в 2021 году заканчивается срок исполнения полномочий канцлера.

Также мы писали, что 16 июля президент Украины Владимир Зеленский и Меркель обсудили по телефону Донбасс и газовые проблемы.