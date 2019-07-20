Валютный рынок завершил предвыборную неделю на положительной ноте, передает UBR.ua.

Отмечается, что 19 июля курс доллара на межбанке упал сразу на 25 копеек, и зафиксировался в рамках 25,72-25,75 грн/$.

Как сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, объем торгов был небольшим - до $100 млн. Однако спрос оказался минимальным, и возросшие валютные продажи рынок ощутил в полной мере.

Увеличение валютных продаж объяснили двумя причинами: бизнес завел в страну больше валюты под продажу после того, как межбанк вчера подскочил к 26 грн/$; понемногу валюту заводят западные инвестфонды под очередной аукцион Минфина по размещению гособлигаций.

Все это, по словам финансиста, создало валютный излишек на рынке, и позволило Нацбанку полнить свои золотовалютные резервы.

По данным казначеев, 19 июля НБУ выкупал валюту по 25,77 грн/$ и ниже. Совокупно приобрел порядка $20 млн.

"Думаю, регулятор вышел поддержать иностранцев, заводящих доллар под ОВГЗ. Не дал свалить курс на новый минимум", - заверил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

В целом на торгах доминировало положительное настроение.

"Похоже, что период налоговых платежей и смягчение регулятором монетарной политики стали для участников рынка более весомыми аргументами, чем предвыборная нервозность и спекулятивные раскачки", - заключил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Между тем опустились расценки и на наличном рынке. "На оптовом наличном рынке день начинался в рамках 26,0-26,02 грн/$, а завершался уже на 25,95 грн/$", - уточнил Василий Невмержицкий.

Ранее мы сообщали, что экс-председатель правления одного из банков пойдет под суд за растрату больше миллиона долларов.

Также мы писали, что в последний рабочий день перед выборами курс доллара на межбанке опять упал ниже 26/$.