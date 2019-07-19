Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины освободить главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, о чем написал на своей странице в твиттере.

Дезир считает ужасным решение суда о продлении ареста еще на 60 суток. Он призывает властей пересмотреть решение и освободить журналиста.

Он добавил, что лично приложит максимум усилий для того, чтобы исправить ситуацию.

Фото: twitter.com

Напомним, сегодня Подольский районный суд Киева на заседании в пятницу продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому, обвиняемого украинскими правоохранителями в государственной измене. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога. Более подробно о заседании суда читайте здесь.

Также мы писали о том, что Зеленский подтвердил, что хочет обменять гражданина Украины Вышинского на гражданина Украины Сенцова.

Ранее В ОБСЕ надеялись, что украинский суд освободит журналиста Вышинского.