Последствия женского алкоголизма: каждая двухсотая украинка не просто пьет, но пьянствует. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Всего 100 тысяч женщин пьянствуют в Украине - статистика зависимых от алкоголя, по данным ВОЗ. Это каждая 200-я украинка". - говорится в сюжете.

Об опасности, когда в семье злоупотребляет мама, сейчас предупреждают эксперты и Министерство здравоохранения. За мамой, которая увлеклась водкой, такой же путь, вероятно, повторит каждый пятый ребенок.

"У детей, которые выросли в семьях, где родители употребляют алкоголь, в 5 раз увеличивается вероятность того, что такой ребенок и сам начнет пить", - говорят эксперты.

Ранее "Страна" рассказывала, что почти половина украинских подростков употребляют алкоголь.

Также Супрун также рассказала, что может случится с ребенком, если пить алкоголь во время беременности.