Потап и Каменских в Праге получили удовольствие от поцелуев, архитектуры и Rammstein. Фото
Молодожены Алексей Потапенко и Настя Каменских вместе с Позитивом и его супругой Анной Андрийчук погуляли в Праге. Фото из чешской столицы артисты опубликовали в своих Instagram.
Как сообщают СМИ, компания поп-аристов прилетела в Чехию на частном самолете.
Потап и Настя совершили по Праге романтическую прогулку, наслаждаясь обществом друзей.
Фото: Instagram/ kamenskux
В столице Чехии компании удалось попасть на концерт Rammstein, которые сейчас гастролируют по Европе с новым альбомом. После концерта украинские артисты сфотографировались с вокалистом немецкой группы Тиллем Линдеманном.
Фото: Instagram/ realpotap
"Страна" писала, что в начале июля Потап уже публиковал в своем Instagram совместное фото с Тиллем - почему-то с хэштегом #honeymoon (медовый месяц).
Мы также сообщали, что артист показал фото в обнимку с брюнеткой, в которой фанаты не узнали Каменских.