Молодожены Алексей Потапенко и Настя Каменских вместе с Позитивом и его супругой Анной Андрийчук погуляли в Праге. Фото из чешской столицы артисты опубликовали в своих Instagram.

Как сообщают СМИ, компания поп-аристов прилетела в Чехию на частном самолете.

Потап и Настя совершили по Праге романтическую прогулку, наслаждаясь обществом друзей.

Фото: Instagram/ kamenskux

В столице Чехии компании удалось попасть на концерт Rammstein, которые сейчас гастролируют по Европе с новым альбомом. После концерта украинские артисты сфотографировались с вокалистом немецкой группы Тиллем Линдеманном.

Фото: Instagram/ realpotap

"Страна" писала, что в начале июля Потап уже публиковал в своем Instagram совместное фото с Тиллем - почему-то с хэштегом #honeymoon (медовый месяц).

Мы также сообщали, что артист показал фото в обнимку с брюнеткой, в которой фанаты не узнали Каменских.