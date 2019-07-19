19 июля премьер-министр частично признанного государства Косово Рамуш Харадинай подал в отставку из-за вызова на допрос в качестве подозреваемого в Гаагу, где расследуют преступления в Косово 1998-2000 гг. Об этом сообщает сайт Balkan Insight.

На пятничной пресс-конференции в Приштине Харадинай заявил, что решение об отставке после вызова в Гаагский специальный трибунал далось ему тяжело.

"Это не легкое решение. Это реальность", - признался чиновник.

Затем он добавил, что не может быть премьер-министром Косово и подозреваемым одновременно. А также заверил, что правительство будет работать дальше в обычном режиме.

"Правительство Косово будет продолжать выполнять свои обязанности. Я буду официально информировать все соответствующие учреждения и останусь верным своей родине. Для меня было честью служить моему государству", - сказал Харадинай.

Напомним, Харадинай был полевым командиром косовских албанцев во время войны 1998-1999 годов. А в 2004-2005 году он занимал должность премьера Косово. Также Харадинай дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде ООН в Гааге и был оправдан.

Ранее "Страна" сообщала, что в апреле российские пранкеры Лексус и Вован разыграли премьер-министра, позвонив ему от имени премьер-министра Украины. Во время разговора с пранкерами Харадинай пожелал победы Порошенко и его будущему премьеру Вовану Лексусову.





