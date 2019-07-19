Лобода в России дала первый стадионный концерт, где разбила колено, летая в кабриолете. Видео
Украинская певица Светлана Лобода показала фото и видео со своего первого грандиозного стадионного концерта, который состоялся 16 июля в российском Нижнем Новгороде. Снимки и ролик с фрагментами концерта размещены в Instagram артистки.
В ролике показано, как зрители стекаются на огромный стадион, а в начале шоу певица вылетает на сцену на красном кабриолете.
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Видео: Instagram/ lobodaofficial
На фото в кабриолете Лобода запечатлена в костюме со смелым декольте, которое не столько скрывает, сколько обнажает грудь.
Видео: Instagram/ lobodaofficial
Также поп-звезда разместила снимок страшно травмированного во время шоу колена.
Видео: Instagram/lobodaofficial
Под снимком с гематомой Лобода написала, что любит свою профессию.
"Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после", - призналась артистка.
Ранее "Страна" сообщала, что на фестивале "Белые ночи" в Петербурге Лобода устроила скандал из-за того, что ей не предоставили VIP-гримерку.
Мы также рассказывали о признании Ксении Собчак в том, что фото певицы висит у нее на холодильнике. Когда Собчак хочется съесть что-нибудь вредное, она смотрит на шикарную фигуру Лободы и останавливается.