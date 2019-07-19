19 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об ответственности за развращение и изнасилование несовершеннолетних, который предусматривает принудительную химическую кастрацию.

Информация о визировании появилась под соответствующим документом на сайте парламента.

Теперь документ под названием "Об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" должен заверить своей подписью президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о химической кастрации в случае изнасилования несовершеннолетнего и поручила правительству создать публичный реестр осужденных за изнасилование несовершеннолетних.

Как сообщала "Страна", Ульяна Супрун раскритиковала законопроект, назвав его антигуманным и нарушающим права человека.

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