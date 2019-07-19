Советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам, кандидат в депутаты от "Слуги Народа" Никита Потураев заявил, что коалиционное соглашение уже готово. Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

По его словам, документ готовили на базе партийной программы. Политсила, которую он представляет, надеется на работу в коалиции по меньшей мере с одной партией, а именно - с "Голосом" Святослава Вакарчука.



"У "Слуги Народа" и "Голоса" схожие подходы и понимание по ключевым решениям. А то различное - можно подкорректировать", - добавил Потураев.

Ранее мы сообщали, что в посольстве США предупредили о риске насилия в день выборов.

Согласно соцопроса 18 июля в Раду проходят 5 партий. Лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа".