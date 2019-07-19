У последнего астронавта, прогулявшегося по Луне, обнаружили аллергию на лунную пыль
Астронавт NASA Гаррисон Шмитт, который последним из людей побывал на Луне, страдает от аллергии на лунную пыль. Он считает, что такая аллергическая реакция может проявиться и у других его коллег. Об этом пишет издание Newsweek.
О проблемах с лунной пылью 84-летний астронавт и участник команды "Аполлона 17" рассказал в прошлом месяце в Цюрихе на Starmus Festival.
Гаррисон Шмитт. Фото: NASA
Шмитт прилунился на поверхность спутника Земли 11 декабря 1972 года. Его работа как геолога заключалась в сборе образцов лунных пород, в частности троктолита 76525. Во время выполнения задания пыль осела на скафандре и инструментах астронавта. Когда Шмитт снял шлем, он почувствовал себя плохо.
"Впервые, когда я вдохнул пыль, у меня началась аллергическая реакция. Нос внутри отек, голос из-за этого изменился. Но постепенно у меня все прошло", - признался астронавт.
По словам покорителя космоса, дурно себя почувствовал и врач, работавший с миссией "Аполлон 17". Поэтому Шмитт убежден, что необходимо как следует исследовать реакцию людей на лунную пыль.
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