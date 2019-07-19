Астронавт NASA Гаррисон Шмитт, который последним из людей побывал на Луне, страдает от аллергии на лунную пыль. Он считает, что такая аллергическая реакция может проявиться и у других его коллег. Об этом пишет издание Newsweek.

О проблемах с лунной пылью 84-летний астронавт и участник команды "Аполлона 17" рассказал в прошлом месяце в Цюрихе на Starmus Festival.

Гаррисон Шмитт. Фото: NASA

Шмитт прилунился на поверхность спутника Земли 11 декабря 1972 года. Его работа как геолога заключалась в сборе образцов лунных пород, в частности троктолита 76525. Во время выполнения задания пыль осела на скафандре и инструментах астронавта. Когда Шмитт снял шлем, он почувствовал себя плохо.

"Впервые, когда я вдохнул пыль, у меня началась аллергическая реакция. Нос внутри отек, голос из-за этого изменился. Но постепенно у меня все прошло", - признался астронавт.

По словам покорителя космоса, дурно себя почувствовал и врач, работавший с миссией "Аполлон 17". Поэтому Шмитт убежден, что необходимо как следует исследовать реакцию людей на лунную пыль.

Ранее "Страна" сообщала об испытании NASA системы спасения с корабля для полетов на Луну.

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