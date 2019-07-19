В Белоруси на 83 году жизни скончался известный советский актер Августин Милованов. Об этом сообщили в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в Минске.

"19 июля 2019 года ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и чрезвычайной мощи артист Августин Лазаревич Милованов. Национальный академический театр имени Янки Купалы глубоко скорбит в связи с утратой выдающегося человека и выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Прощание с артистом пройдет 20 июля с 11.00 до 13.00 на главной сцене Купаловского театра. Похоронят артиста на Восточном (Московском) кладбище в Минске.

Августин Милованов родился в 1937 году в Сталинграде. В 1961 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в театрах Волгограда и Витебска, затем - ведущий актер Национального академического театра имени Янки Купалы. За свою жизнь актер снялся в таких популярных фильмах и сериалах, как "Руины стреляют", "Вся королевская рать", "Зимородок", "Бронзовая птица" (художник-анархист Кондратий), "Государственная граница" (Менжинский), "Люди на болоте", "Записки юного врача", "Каменская".

В 2012 году Милованов перенес микроинсульт и покинул сцену.

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