Момент взрыва и ограбления банкомата в супермаркете под Днепром попал на видео
Ночью в Днепропетровской области банда путем подрыва ограбила банкомат. Банда проникла ночью в один из супермаркетов, в стену которого был вмонтирован банкомат.
На видео хорошо видно как один человек сначала подкладывает под него взрывчатку, а потом другой забирает деньги.
Видео ограбления разместил заместителя главы полиции Украины Вячеслав Аброськин.
Он уточнил, что преступления можно было бы избежать, так как главаря банды задерживали, но отпустили с минимальным залогом - 80 тыс. грн.
Видео: facebook.com/
Ранее мы писали, что ради ограбления ювелирного магазина украинец пролез по вентиляционной шахте и спустился по веревке.
Также мы писали, что ограбление магазина на окраине Киева бандой воришек попало на видео.
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