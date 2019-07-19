Ночью в Днепропетровской области банда путем подрыва ограбила банкомат. Банда проникла ночью в один из супермаркетов, в стену которого был вмонтирован банкомат.

На видео хорошо видно как один человек сначала подкладывает под него взрывчатку, а потом другой забирает деньги.

Видео ограбления разместил заместителя главы полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он уточнил, что преступления можно было бы избежать, так как главаря банды задерживали, но отпустили с минимальным залогом - 80 тыс. грн.

Видео: facebook.com/

Ранее мы писали, что ради ограбления ювелирного магазина украинец пролез по вентиляционной шахте и спустился по веревке.

Также мы писали, что ограбление магазина на окраине Киева бандой воришек попало на видео.