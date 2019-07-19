18 июля в 16:27 столичной Службы спасения 101 поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы в Русановском канале находится тело человека. Про это сообщает прес-служба ГСЧС.

На место происшествия были направлены бойцов 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, тело утопленника находилось 15 м от берега на поверхности воды. Спасатели с помощью надувной лодки получили утопленника и передали его правоохранительным органам.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

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