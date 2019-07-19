19 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 12 июня 2019 года "О государственной регистрации авторского права и договоров, касающихся права автора на произведение". Текст постановления опубликован на Правительственном портале.

Согласно постановленю Кабмина от 12 июня № 496 увеличены размеры сборов за подготовку к государственной регистрации авторского права и договоров, касающихся права автора на произведение.

С 19 июля взимаются повышенные сборы за подготовку к государственной регистрации авторского права, договоров, которые касаются права автора на произведение, за внесение по инициативе заявителя изменений и дополнений к заявке и некоторые другие.

Виды сборов. Скриншот: jurliga.ligazakon.net

Напомним, в мае прошлого года Верховная Рада приняла закон в сфере авторского права и смежных прав, разработанный с целью реформирования системы коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права.

"Страна" сообщала, что в мае 2019 года в Украине киберполиция впервые направила в суд уголовное дело о кинопиратстве.