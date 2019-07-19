Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с коррупцией в оборонной сфере разоблачили схему поставок некачественных мясных консервов для нужд Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что для формирования неприкосновенного запаса продовольствия ВСУ некая коммерческая структура поставила почти 180 тонн мясных консервов. Их общая стоимость составила более 15 миллионов гривен.

Когда обнаружилось, что партия непригодна к употреблению, должностные лица ВСУ, стремясь избежать ответственности, вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную. А испорченными консервами чиновники планировали кормить личный состав ВСУ. Непригодную продукцию они хотели отправить в том числе в район проведения операции объединенных сил.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили нанесение вреда жизни и здоровью военнослужащих ВСУ. Работники спецслужбы задокументировали факт растраты бюджетных средств оборонной сферы в особо крупных размерах.

Сейчас продолжаются следственные действия на территории военных частей ВСУ, в офисных и складских помещениях коммерсантов, причастных к противоправной деятельности. Следственные действия ведутся в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Операция СБУ проводилась совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

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