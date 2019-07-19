Заблокированная в Украине соцсеть "ВКонтакте" по итогам июня 2019 года оказалась на восьмом месте самых посещаемых сайтов с месячным охватом аудитории 26%, тогда как в июне 2018 года эта социальная сеть занимала четвертую позицию с месячным охватом аудитории 31%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования украинской интернет-аудитории, которые провела компания Factum Group Ukraine по заказу Интернет Ассоциации Украины.

На первом месте в рейтинге наиболее посещаемых доменов оказался Google. Также в первую пятерку вошли сайты Youtube, Facebook, Ukr.Net и privatbank.ua.

Среднедневная доля аудитории за месяц сайта Google составила 59%, а месячный охват аудитории – 83%.

Для "ВКонтакте" эти показатели составили 10% и 26% соответственно. Во второй пятерке рейтинга оказались сайты Instagram, ОЛХ, "ВКонтакте", "Яндекс" и "Синоптик". При этом российский сайт "Одноклассники" оказался на одиннадцатом месте.

Фото: inau.ua

Напомним, 15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С". Доступ к российским социальным сетям ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Напомним, не так давно пошли слухи о том, что в Украине открыли доступ к "ВКонтакте". Мы рассказывали, правда ли это.

Кстати социальная сеть "ВКонтакте", запрещенная в Украине с мая 2017 года, по итогам исследования интернет-аудитории Украины за август 2018 года оставался на четвертом месте по посещаемости, "Яндекс" и "Одноклассники" - также в ТОП-10.