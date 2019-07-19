Прокуратурой города завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению бывшего председателя правления АБ «УКООПСОЮЗ» по факту растраты средств финансового учреждения в особо крупных размерах. В пятницу 19 июля, обвинительный акт вручен подозреваемой лицу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Установлено, что бывший чиновник действуя вопреки интересам банка, без принятия кредитным комитетом положительного решения, предоставил распоряжение об открытии коммерческом предприятий кредитной линии, в результате чего на протяжении декабря 2013 января 2014 указанное общество получило более 1,2 млн долларов США, которые были выведены за пределы Украины через нерезидента.

В дальнейшем, с целью прикрытия незаконной деятельности, субъект предприятия был ликвидирован, в результате чего требования банка остались непогашенными.

В результате проведения таких незаконных операций, в 2015 году банк признан неплатежеспособным и исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении в нем временной администрации.

Таким образом своими умышленными действиями, которые выразились в совершении растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах, бывший председатель правления банка совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Обвинительный акт будет направлен в Печерский районный суд для рассмотрения по существу. За совершенное экс-чиновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее под Киевом на округе Кононенко мэру вручили "пидозру" в растрате госсредств на подкуп избирателей.

Также в ГБР начали расследование против ГП "Спецтехноэкспорт". Компанию заподозрили в растрате 200 млн.