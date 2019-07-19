По данным Государственной службы статистики, индекс инфляции (или индекс потребительских цен) в июне 2019 года по отношению к маю составил 99,5 %. А за период январь - июнь 2019 года - 103,6 %.

Такие показатели приведены в отчете на сайте Госстата.

Потребительские цены в июне 2019 г. по сравнению с маем немного снизились - на 0,5%. Однако с начала года выросли на 3,6%.

Базовая инфляция в июне 2019-го по сравнению с маем не изменилась, а с начала года составила 2,3%.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,1%. Больше всего (на 26,7% и 14,3%) подешевели яйца и овощи. На 2,0-0,4% упали цены на сало, молоко, свинину, сметану, рис, кисломолочную продукцию. В то же время на 9,3% и 6,7% подорожали фрукты и сахар, на 1,4-0,5% - хлеб, мясо птицы, продукты переработки зерновых, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%.

Немного (на 1,4%) опустились вниз тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. Это произошло за счет снижения цен на природный газ на 6,4%. Вместе с тем повысились тарифы на водоснабжение (на 1,2%), канализацию (на 0,9%) и содержание домов и придомовых территорий - на 0,8%.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

Повышение цен на транспорт на 0,3% вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 7,6%. Вместе с тем на 0,2% подешевели топливо и масла.

Интересно, что за период с января 1998 года по июнь 2019 года индекс инфляции составил 1354,4 %.

При составлении отчета не учитывались показатели временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областях.

Ранее "Страна" сообщала, что фактический показатель годовой инфляции по итогам июня оказался выше прогнозируемого.

Мы также писали о заявлении экспертов Национального банка, согласно которому Украина больше не входит в ТОП-20 стран мира с самым высоким уровнем инфляции.