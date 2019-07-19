Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-июне 2019 года составила 916,9 млн грн, что на 37%, или на 249,6 млн грн, выше показателя января-июня 2018 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 2 млн 803,3 тыс. семей, что составляет 119,8% общего количества обратившихся за ними и на 38,4% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в июне 2019 года увеличился на 15,6% по сравнению с июнем 2018 года и составил 116,4 грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года.

Ранее у Гройсмана объяснили, какие выставленные в июне получателям субсидий долги незаконны.

Также мы писали, что в Кабмине урезали субсидии на оплату коммуналки на 13 миллиардов гривен.