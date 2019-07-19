В Киеве за полчаса до начала отменили концерт популярного белорусского комика, выступающего в жанре стендап, из-за того, что артиста не пропустили на украинской границе. Об этом сообщает паблик "Жить в Киеве" на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

Отмечается, что концерт должен был состояться в пятницу, 19 июля, в 19:00 по улице Шота Руставели, 16 А. Кроме того, еще одно мероприятие было запланировано на 20 июля. По данным паблика, все билеты на основной и дополнительный концерты были распроданы.

Купившим билеты пришли смс от организаторов мероприятия с предупреждением об отмене концерта и предложением вернуть деньги.

"Организатор сообщает, что стенпад Вани Усовича 19.07.2019 и 19.07.2019, к сожалению, отменен. Артиста не пропустили на границе", говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Жить в Киеве

Напомним, два года назад белорус вместе с рядом российских стендап-комиков выступали в аннексированном Крыму. Выступление, в котором приняли участие "специальные гости из телевизора" Ваня Усович, Идрак Мирзализаде, а также местные стендаперы, состоялось 15 сентября 2016 года в симферопольском баре TorTuga.

Ранее сообщалось, что в Одессе все-таки отменили концерт Козловского .

Также мы писали, что в Киеве за день до мероприятия отменили концерт Басты.