19 июля, в последний рабочий день недели стоимость нефти поднялась на заявлении США об уничтожении иранского беспилотника в Ормузском проливе. Однако рост не превысил резкого снижения цены на 7% в начале недели. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

На лондонской бирже ICE Futures стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:15 по Киеву в пятницу составила $62,28 за баррель. Это на $0,35 (0,57%) выше уровня предыдущей сессии.

На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсы на нефть WTI на август подорожали к вечеру на $0,04 (0,07%) - до $55,34 за баррель.

Небольшой скачок цен вверх связан с сообщением президента США Дональда Трампа о том, что десантный корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. По словам Трампа, летательный аппарат продолжал сближение, игнорируя предупреждения военных, поэтому был уничтожен.

Глава Белого дома назвал случай с беспилотником "очередным враждебным и провокационным действием Ирана против кораблей, находящихся в международных водах". Он предупредил, что США оставляют за собой право предпринимать меры по защите американских военнослужащих и интересов США.

Между тем глава МИД Ирана Джавад Зариф сказал, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА. Позднее его заместитель Аббас Арагчи предположил, что корабль ВМС США мог по ошибке сбить американский беспилотник.

Повышение цен в пятницу не компенсировало падения стоимости на 7% с начала недели. Это падение связано с опасениями по поводу снижения спроса на топливо в условиях торговой войны США и Китая, а также неожиданного роста запасов бензина в Штатах.

Управляющий директор Petromatrix Оливье Якоб прокомментировал ощутимое снижение цен.

"Падение цен на этой неделе довольно суровое, учитывая все новости, поступающие с Ближнего Востока. Существуют действительно серьезные опасения в отношении глобального баланса спроса и предложения, и нам необходима видимость того, что торговые войны закончены, чтобы устранить эти опасения", - отметил Якоб.

18 июля "Страна" сообщала, что цены на нефть за четверг снизились более чем на 3%.

Ранее мы также писали, что по оценкам экспертов ураган Барри будет колебать цены на нефть еще несколько недель.