Стали известны результаты экспертизы, проведенной в связи со смертью 14 марта 2019 года 46-летнего сотрудника Администрации президента по работе с СМИ Александра Бухтатого. Выводы исследования сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По словам Максимец, погибший незадолго перед гибелью получил телесные повреждения, однако причиной смерти они быть не могли.

"В рамках следствия эксперты провели судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизы. Согласно их выводам, телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легких, вызывающих кратковременное расстройство здоровья. Повреждения были причинены потерпевшему примерно за час до наступления его смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью", - отметила сотрудница прокуратуры.

Поскольку результаты экспертизы не прояснили причин смерти работника Администрации президента, в прокуратуре решено провести дополнительные исследования.

"Результаты проведенных экспертиз не предоставили исчерпывающих ответов на вопросы об обстоятельствах гибели этого человека. В уголовном производстве вынесено постановление о назначении дополнительной токсикологической экспертизы", - сказала Максимец.

Напомним, 14 марта 2019 года тело Бухатого было найдено в Киеве возле гаражей на улице Баггоутовской со следами телесных повреждений. "Страна" подробно рассказывала о деятельности погибшего чиновника и обстоятельствах, при которых его обнаружили мертвым.

Мы также сообщали, что Киевская прокуратура объявила в связи со смертью Бухатого о подозрении 25-летнему гражданину Армении. 15 марта подозреваемого гражданина Армении арестовали на 2 месяца.