Посольство России в Лондоне опубликовало в Twitter карту, на котором полуостров Крым обозначен как территория Украины. В твите приводится цитата министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова: "Под давлением Вашингтона, который преследует свои геополитические цели, страны НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику. В 2018 году США потратили на это более 700 миллиардов долларов, в общей сложности НАТО - около 1 триллиона долларов, а расходы России, напротив, составили менее 50 миллиардов долларов".

Также посольство РФ в Великобритании сопроводило ее ироничной картинкой, на которой Крым обозначен как территория Украины. "Россия хочет войны, - говорится в подписи, - посмотри как близко она разместила свою территорию к нашим военным базам".

Фото: twitter.com

В ответ на неоднозначный пост МИД Украины поблагодарил российское посольство за то, что они признали очевидное (имеется в виду принадлежность Крыма Украине) и заявил, что ожидает, что другие ведомства Кремля, в частности МИД, последуют их примеру.

Фото: twitter.com

Ранее в сети появилось видео с оговоркой Вакарчука про российский Крым.

Также итальянская газета извинилась за "российский Крым" и опубликовала опровержение.