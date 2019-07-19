Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал всех участников избирательного процесса соблюдать 21 июля закон, рассказал, как полиция будет обеспечивать порядок на участках и напомнил, как надо правильно голосовать. Соответствующий пост он разместил у себя на Facebook.

Аваков потребовал исполнять закон о выборах всех кандидатов - независимо от их идеологии и отношения к власти.

"Нацполиция работает вне политики и потому - наши требования одинаковы для всех кандидатов, от самых провластных до радикально оппозиционных: четкое исполнение Закона о выборах", - написал министр.

Фото: Facebook/ arsen.avakov

Чиновник посетовал на то, что случаев нарушения закона немало. По итогам избирательной парламентской кампании Нацполиция расследует более 6 тысяч обращений, фигурантами которых являются представители всего политического спектра.

Аваков также рассказал, какие силы будут обеспечивать порядок 21 июля.

"В день голосования будет задействовано дополнительно 132 500 сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, пограничной, миграционной, спасательной служб), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и – впервые (!) - систему авиационной безопасности МВД", - написал министр.

Фото: Facebook/ arsen.avakov

Кроме того, будут усилены контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения.

Фото: Facebook/ arsen.avakov

Избирателям Аваков напомнил правила поведения на участке: на выборы запрещено приносить символику партии, нельзя голосовать за другого человека, выносить бюллетень, показывать или фотографировать заполненный бюллетень, опускать в урну чужие бюллетени и умышленно портить бюллетень.

Фото: Facebook/ arsen.avakov

В случае нарушений министр призвал звонить на горячую линию Ситуационного штаба МВД: 044-254-9756.

Ранее "Страна" сообщала, что до конца 19 июля все бюллетени для внеочередных выборов в парламент будут доставлены на избирательные участки.

Мы также рассказывали, как выглядят избирательные бюллетени.