19 июля Tesla открыла свой первый сервисный центр в столице Польши, благодаря чему официальный сервис стал для украинцев в два раза ближе (второй ближайший сервисный центр находится в Берлине). Об этом сам Илон Маск напиcал в twitter.

Фото: twitter.com

Для украинцев это хорошая новость еще и потому, что, вероятно, следующий сервисный центр Tesla появится в нашей стране. Ведь, как отметил сооснователь Tesla Club Ukraine и сервиса Go To-U Назар Шимоне-Давида, в Украине больше Tesla-пользователей, чем в Польше, сообщает AIN.

Ведь, по данным реестра МВД, сейчас в нашей стране зарегистрировано более 800 электрокаров Tesla. Также по его словам, новый запуск значительно поможет автовладельцам. Пока что в Украине официального сервиса или зарядных точек Tesla нет. Но на карте компании с 2014 года указаны два Supercharger по маршруту Киев-Львов, а сам Илон Маск недавно подтвердил их скорую установку.

Ранее в Одессе поймали мошенников, которые продавали акции Tesla доверчивым украинцам.