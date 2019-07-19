В УЕФА решили, что город Александрия не соответствует требованиям регламента соревнований Лиги Европы 2019/2020. В связи с этим "Александрия" не сможет проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе "Ника", передает Трибуна.

Как сообщается в объяснении, Александрия находится слишком далеко от аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева. Кроме того, в регионе отсутствует надлежащая гостиничная инфраструктура. Первый четырехзвездочный отель расположен более чем в трех часах езды на автобусе.

Кроме того, стандарты гостиниц в регионе не приемлемы по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнеров и болельщиков. "Александрия" назовет в ближайшее время альтернативное место проведения матчей в ЛЕ. Напомним, "Александрия" стартует с группового этапа.

Ранее сообщалось, что из-за матча Динамо - Александрия киевское метро 4 мая изменит режим работы.

Также мы писали, что "Александрия" впервые получила бронзовые медали в чемпионате Украины.