Курс гривни на межбанке в пятницу вечером укрепился до 25,71 грн/$1. Национальный же банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты на 22 июля больше чем на 20 копеек. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Гривня на межбанковском валютном рынке в пятницу окрепла до 25,71 грн за 1 доллар США по сравнению с 26,055 грн за доллар в четверг, 18 июля. Такие данные предоставили СМИ дилеры коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов в пятницу составили 25,69-25,73 грн/$1.

А Нацбанк установил на 22 июля официальный курс 25,815345 грн за доллар США. По сравнению с курсом на 19 июля - 26,030049 грн за доллар - это на 22 копейки меньше.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 19 июля укрепился до 25,8495 грн/$1 с 26,0240 грн/$1.

Напомним, в предпоследний рабочий день недели "Страна" рассказывала, что происходит на межбанке, в банках и обменках.

Мы также приводили объяснение банкиров, почему курс доллара перевалил за 26 гривен перед выборами.