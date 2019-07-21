Сегодня, 21 июля, в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду, в которых участвовали 22 политические партии. Опубликованы данные о ходе голосования, предоставленные телевизионной службой новостей канала "1+1".

Слуга народа - 44,5%

Оппозиционная платформа - 12,5%

Европейская солидарность - 8,5%

Батькивщина - 7,7%

Голос - 6%

Результаты эксклюзивного экзитпола объявили в 20:00. Его проводили компании Kantar TNS и Info Sapiens.

Помимо телеканала "1+1" сегодня также проводились такие опросы: Всеукраинский экзитпол, который организовал телеканал "112 Украина", Национальный экзитпол, организованный Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, а также экзитпол центра "Социс" совместно с КИУ.

"Страна" вела подробную онлайн-хронику дня выборов в Украине.