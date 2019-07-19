Посольство Соединенных Штатов Америки предупредило об имеющихся рисках обострения насилия в связи с парламентскими выборами в Украине в воскресенье, 21 июля. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Риск насилия усиливается в периоды выборов, а накануне предыдущих выборов некоторые связанные с выборами демонстрации привели к насилию", - сообщили в ведомстве.

В американском посольстве призвали граждан США в воскресенье избегать толпы и демонстраций, ожидать большого количества полиции в городах и перекрытия улиц. Также в США просят следовать инструкциям правоохранителей и отслеживать обновления в медиа и СМИ.

Напомним, сегодня в Украине последний день агитации на досрочных парламентских выборах.

За кого стоит голосовать на выборах 21 июля рассказала в новом видеоблоге Олеся Медведева.