21 июля в Украине прошли досрочные парламентские выборы. Первые данные о ходе голосования, предоставленные Национальным экзитполом, появились в 19:45 (это информация по состоянию на 18:00), окончательные результаты будут в 22:00 (данные на момент закрытия участков).

(данные по состоянию на 18:00)

Слуга народа - 43,9%

Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,5%

Европейская солидарность - 8,9%

Батькивщина - 7,6%

Голос - 6,3%

Остальные партии по данным на 18:00 не преодолели необходимый барьер в 5%

Сила и честь - 4,4%

Оппозиционный блок - 3,3%

Партия Шария - 3,1%

Радикальная партия Ляшкр 2,8%

Украинская стратегия Гройсмана - 2,2%

Свобода - 2,1%

Остальные партии набрали менее 1%

Подсчет голосов для "Национального экзитпола" организовали специалисты Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. Количество избирательных участков, которые были опрошены около 300, избирателей - около 13 тысяч респондентов.

Во время презентации экзитпола социологи упомянули слив информации по состоянию на 12:00 от Сони Кошкиной и заявили, что это противоречит закону, поскольку такая информация могла повлиять на решение избирателей.

Статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,3%, но есть еще ошибки, которые зависят от различных факторов. Исходя из опыта предыдущих экзит-полов, проведенных по такой же методологии, предполагают, что погрешность выборки не превысит 2,5% для лидеров и будет в пределах 0,5-1% для других кандидатов.

"Страна" вела онлайн-хронику дня выборов в Украине 21 июля.

Напомним, 19 июля в Украине был последним днем агитации на досрочных парламентских выборах.