Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка прокомментировал видео, на котором президент Владимир Зеленский якобы толкнул министра обороны Степана Полторака. Как Рябошапка пояснил "Українським Новинам", конфликта и толчка не было.

Рябошапка сам был свидетелем обсуждаемой в сети ситуации. Замглавы Офиса отметил, что президент просто попросил Полторака подождать. "Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке, и президент попросил Степана Полторака подождать. И все", - сообщил Рябошапка.

Чиновник подчеркнул, что информация о якобы сильном толчке Зеленского надуманная и не соответствует действительности.

Сам министр обороны тоже заявлял, что глава государства не отпихивал его, а лишь корректно попросил оставить его наедине с Русланом Рябошапкой и Кириллом Тимошенко.

Ранее "Страна" сообщала, что 19 июля президент не только посетил презентацию мобильных модулей для военных, где сняли скандальное видео, но и подписал указы об увольнении 11 послов Украины в разных странах.

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