Утверждены даты и время матчей двух стартовых туров нового сезона УПЛ
Названы даты и время проведения матчей 1-го и 2-го туров украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает Трибуна.
1-й ТУР
28 июля (воскресенье)
"Ворскла" – "Заря" 14:00
30 июля (вторник)
"Десна" – "Львов" 19:00
"Колос" – "Мариуполь" 19:00
31 июля (среда)
"Александрия" – "Шахтер" 19:00
"Днепр-1" – "Олимпик" 19:00
"Карпаты" – "Динамо" 19:30
2-й ТУР
3 августа (суббота)
"Мариуполь" – "Александрия" 17:00
"Львов" – "Динамо" 19:30
"Десна" – "Ворскла" 19:30
4 августа (воскресенье)
"Олимпик" – "Колос" 17:00
"Заря" – "Днепр-1" 19:30
"Шахтер" – "Карпаты" 19:30
Ранее сообщалось, что в УАФ сообщили, как станут увеличивать число команд футбольной Премьер-лиги.
Также мы писали, что названа дата старта нового футбольного сезона Украинской Премьер-лиги.
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