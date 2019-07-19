Названы даты и время проведения матчей 1-го и 2-го туров украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает Трибуна.

1-й ТУР

28 июля (воскресенье)

"Ворскла" – "Заря" 14:00

30 июля (вторник)

"Десна" – "Львов" 19:00

"Колос" – "Мариуполь" 19:00

31 июля (среда)

"Александрия" – "Шахтер" 19:00

"Днепр-1" – "Олимпик" 19:00

"Карпаты" – "Динамо" 19:30

2-й ТУР

3 августа (суббота)

"Мариуполь" – "Александрия" 17:00

"Львов" – "Динамо" 19:30

"Десна" – "Ворскла" 19:30

4 августа (воскресенье)

"Олимпик" – "Колос" 17:00

"Заря" – "Днепр-1" 19:30

"Шахтер" – "Карпаты" 19:30

Ранее сообщалось, что в УАФ сообщили, как станут увеличивать число команд футбольной Премьер-лиги.

Также мы писали, что названа дата старта нового футбольного сезона Украинской Премьер-лиги.