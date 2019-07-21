21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Сегодня телеканал 112 опубликовал данные Всеукраинского экзитпола, который заказал телеканал "112 Украина" журналисты сообщили во время масштабного марафона "Кто?" (трансляция которого началась в 17:00).

По данным Всеукраинского экзитпола, в Раду проходят пять партий:

Слуга народа - 42,7%

Оппозиционная платформа - 12,9%

Европейская солидарность - 8,8%

Батькивщина - 8,5%

Голос - 6,5%

Вот как разделились голоса по регионам Украины.

Данные экзитпола были предоставлены авторитетным австрийским Институтом социальных исследований SORA совместно с украинским центром "Социальный мониторинг".

Использовался метод личного интервью и анкетирования: 50 на 50. Опросили около 25 тысяч избирателей на 500 избирательных участках (на 250 участках методом индивидуального интервью, на 250 участках методом тайного голосования).

В опросниках, помимо вопроса о том, за кого люди голосовали, избирателей просили указать их пол, возраст, образование, где они были опрошены, занятость. Стандартная погрешность экзитпола - 2,4%. Статистическое отклонение результатов экзитпола составит - 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов.

Напомним, что украинцы каждые парламентские выборы, как правило, обновляют состав Верховной Рады более чем на половину. Об этом сообщила председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко. Так, восьмой парламентский созыв, за который избиратели голосовали в 2014 году, обновился на 56%. В 2012 году Верховная Рада обновилась на 67 % (7-й созыв).

"Страна" вела онлайн-хронику дня выборов 21 июля.