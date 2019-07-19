Президент корпорации "Богдан", экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский сообщил антикоррупционному органу, что находится за пределами Украины и будет готов встретиться с детективом по возвращении в страну. Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу корпорации "Богдан".

"Сразу по возвращении в Украину, в случае необходимости, Олег Гладковский появится у детектива НАБУ", - говорится в сообщении.

Ранее Гладковского был приглашен для участия в качестве свидетеля в следственном эксперименте в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 26 февраля 2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В корпорации уточняли, что на этом этапе правоохранительные органы не открыли ни одного уголовного дела в отношении Гладковского.

17 июля стало известно, что Гладковский вызван на допрос в НАБУ на 17 июля в рамках расследования уголовного производства о коррупции в госконцерне "Укроборонпром", однако у Гладковского эту информацию опровергли со ссылкой на официальную повестку на 19 июля для дачи показаний в статусе свидетеля.

Подробнее об этом деле можно прочитать здесь. Напомним, первый замсекретаря СНБО Гладковский был уволен указом президента 4 марта в связи с громким коррупционным скандалом в оборонном секторе.

Кстати, сегодня, 19 июля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в помещениях "Богдан моторс", включая спортклуб "5 элемент", по делу о закупках чиновниками Минобороны и Генштаба авто по завышенным ценам.