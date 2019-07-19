Председатель ЦИК Татьяна Слипачук надеется, что в Верховном суде накануне выборов в парламент поставят точку в вопросах регистрации отдельных кандидатов в народные депутаты, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть несколько судебных дел, одно из них будет слушаться завтра в 10 часов утра и после этого вопрос о регистрации - не регистрации будет прекращен", - сказала Слипачук на брифинге в пятницу в Киеве.

Как уточнила глава ЦИК после брифинга, речь идет об иске Александра Онищенко, которому Центризбирком отказал в регистрации. По ее словам, фамилия Онищенко не указана в избирательном бюллетене, и в зависимости от решения суда ЦИК может столкнуться с проблемой её внесения в бюллетень.

"Мы этот вопрос исследуем. Работаем, в том числе, для выяснения всех технологических и временных рамок для реализации решения суда, но сейчас я его не имею", - сказала Слипачук журналистам.

Ранее сообщалось, что Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты от Социалистической партии Украины в округе №93 на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. В ответ ЦИК обжаловала это решение.

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