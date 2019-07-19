Во Львове обвалилась стена детского сада на улице Иосифа Слепого, 11, один человек погиб. Об этом в эфире "112 Украина" сообщили с места событий.

Конструкция обвалилась, когда ремонтировали подпорную стену и бетонный блок сдвинулся и придавил 24-летнего рабочего.

На место сразу вызвали сотрудников ГосЧС и карету "скорой". Спасатели с помощью пневматической подушки подняли бетонную плиту и освободили из-под завала пострадавшего. Однако, он скончался в карете "скорой".

В свою очередь в горсовете рассказали, что подпорная стена была в плохом состоянии, ее признали аварийной и выделили более 300 тысяч грн для ее ремонта из резервного бюджета города.

Фото: city-adm.lviv.ua

При этом на сайте горсовета уточняется, что аварийную часть территории отгородили, чтобы туда не могли попасть дети. Детский сад, на территории которого произошла трагедия, продолжает работать.

Обвал произошел в нескольких метрах от детской площадки.

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